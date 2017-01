Erede di Samsung Lee Jae-Yong interrogato per scandalo corruzione

Seoul, 12 gen. (askanews) - Il vicepresidente ed 'erede' dell'impero Samsung, Lee Jae-Yong, è stato interrogato oggi nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo di corruzione che ha già travolto i vertici della Corea del Sud, dove contro la presidente Park Geun-Hye è in corso una procedura di impeachment. Uno sviluppo che potrebbe portare all'arresto di Lee Jae-Yong, che arrivando all'ufficio del procuratore speciale oggi si è detto "dispiaciuto per avere causato preoccupazione alla gente riguardo questo incidente". Secondo fonti investigative, la possibilità che l'interrogatorio porti ad un mandato d'arresto per il rampollo del gruppo Samsung "è molto alta".

L'inchiesta è in mano ad una commissione ad hoc e il figlio del presidente di Samsung Group Lee Kun-Hee è nel mirino per possibili atti illeciti legati al National Pension Service (il fondo pensioni sudcoreano, colosso mondiale del settore) e il ruolo che questo ha avuto nella mega-fusione tra due filiali di Samsung, la Cheil Industries e Samsung C&T. Gli inquirenti sospettano che i finanziamenti garantiti dal fondo ad alcune società possano essere state orchestrate da Choi Soon-sil, la cosidetta 'sciamana' amica della presidente Park: un altro capitolo dell'intreccio di affari e favori che hanno portato la Park alla destituzione.

In una delle ramificazioni di questa vicenda, Samsung è sospettata di aver corrotto Choi per ottenere il via libera del governo a una controversa fusione nel 2015. Questa operazione è stata vista come una tappa cruciale per assicurare un passaggio di poteri al vertice del gruppo, a vantaggio di Lee Jae-Yong.

(con fonte afp)