Erede dei Kennedy: Trump? Usa non perdono fiducia in futuro

Mosca, 20 feb. (askanews) - L'ottimismo degli americani prevarrà e se Donald Trump non riuscirà a rispettare questo principio, "avremo un altro presidente". Lo dice in un'intervista con askanews a Mosca Timothy Shriver, membro della famiglia Kennedy: è il terzogenito di Eunice Kennedy Shriver, sorella di JFK e fondatrice dei giochi Olimpici Speciali, ma è soprattutto un attivista per i diritti delle persone diversamente abili.

Incalzato sull'argomento Trump, Shriver figlio di un diplomatico che all'epoca della Guerra fredda lavorò proprio al miglioramento dei rapporti Urss-Usa, risponde: "Vedremo. Negli Usa c'è gente che è preoccupata. Ma c'è anche chi ha la speranza che il Paese diventerà più concorrenziale, competitivo. C'è ad esempio chi vuole che vengano migliorate le relazioni con la Russia. Ripeto: vedremo. Io penso che una persona non possa fermare centinaia di milioni di persone. Anche se è il presidente. Io non temo che il mondo torni indietro, a causa di una sola persona. Gli Stati Uniti sono un grande Paese. Vedremo come (Trump) guiderà il Paese: è appena arrivato. Se farà bene, sarà bene. Se avrà una influenza negativa, avremo un nuovo presidente". Anche perchè gli Stati Uniti "hanno un buon sistema di divisione dei poteri, protezione per le minoranze, per la stampa, per le religioni, per l'espressione individuale. E non dipende tutto da un solo leader".

Shriver è a Mosca nel suo ruolo di presidente dei Giochi Olimpici Speciali, per supportare il movimento che mondiale, già presente in 170 Paesi. "La nostra missione - dice - è permettere alle persone con la sindrome di Down o l'autismo, o altri tipi di disabilità mentali, di essere benvenuti, rispettati, amati, valorizzati. E noi realizziamo la nostra missione attraverso lo sport. La mia missione qui, ora, è sostenere la leadership russa che è pronta a portare il programma delle olimpiadi speciali a scuola, in tutto il Paese, in maniera tale che i bambini con disabilità mentali possano crescere giocando, per sostenere le loro madri affinché non si sentano perse e abbandonate, o sole".