Erdogan accusa l'Occidente: sostiene terroristi, anche Isis

Roma, 27 dic. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato oggi l'Occidente di aver violato le sue promesse in Siria, sostenendo "gruppi terroristici", compresi i jihadisti dello Stato islamico (Isis).

"Le forze della coalizione sfortunatamente non stanno mantenendo le loro promesse", ha detto il leader turco in una conferenza stampa congiunta col presidente della Guinea Alpha Conde. "Che lo facciano o no, noi continueremo su questa strasda in maniera determinata. Non faremo marcia indietro dalla via che abbiamo scelto", ha aggiunto.

Erdogan ha lamentato il fatto che l'Occidente stia sostenendo gruppi come l'Unità di protezione del popolo curdo (Ypg) e il Partito dell'unione democratica (Pyd), altra formazione curda. "Sostengono tutti i gruppi terroristici: l'Ypg, il Pyd, ma anche il Daesh (acronimo arabo per Isis)", ha accusato Erdogan. "Questo è chiaro - ha proseguito - persino ovvio".

(Fonte Afp)