Roma, 24 dic. (askanews) - E' morto Rick Parfitt, il chitarrista degli Status Quo. Lo ha fatto sapere il manager del gruppo sulla pagina Facebook. Parfitt, inglese, aveva 68 anni e abitava in Spagna, vicino Marbella, con l'ultima moglie e quattro figli. Aveva subito un primo infarto nel 1997 e da allora la sua salute era piuttosto precaria. In cinque decenni di rock and roll, il gruppo ha venduto oltre 100 milioni di dischi.