Disneyland Paris si conferma meta da sogno per italiani

Disneyland Paris, 25 feb. (askanews) - Dal giorno della sua apertura, il 12 aprile 1992, i turisti italiani a Disneyland Paris hanno sempre rappresentato una fetta importante del mercato europeo. La media è del 6% del totale dei visitatori, dopo i britannici, gli spagnoli-portoghesi e l'area del Benelux.

Le visite totali, nel 2016, sono state di 13,4 milioni, rispetto ai 14,8 milioni del 2015 e ai 14,2 del 2014. Le previsioni per il primo semestre 2017 sono ottimiste e positive per gli italiani. Il 25esimo anniversario dall'apertura del parco divertimenti, che si celebrerà dal 26 marzo, sarà un momento importante che attirerà molti italiani. Per i connazionali Disneyland Paris resta una meta da sogno, anche per celebrare una festa di compleanno o un anniversario speciale.

La maggioranza dei dipendenti Disneyland Paris sono italiani, la seconda nazionalità più rappresentata dopo la Francia, con circa 900 impiegati. Hanno in media 33 anni, e restano una media di 7 anni in posizione di senior, per poi proseguire la carriera in Disneyland Paris. Come Marco Bernini, che ha iniziato a lavorare come semplice dipendente nel 1992, e attualmente ricopre la posizione di vicepresidente Parks Operations.

Gli italiani detengono anche il primato per il numero di visitatori adulti senza bambini, ovvero coppie e fidanzati, senza famiglia. Il personaggio più amato dagli italiani? Non è Topolino come si potrebbe pensare, ma Paperino.

Da aprile a Disneyland Paris si potranno anche celebrare i matrimoni. Grazie a Disney's Fairy Tale Weddings, le coppie potranno vivere il giorno più bello della loro vita in un luogo da sogno. I futuri sposi avranno a disposizione due formule ad hoc: Royal Wedding Collections e Romantic Wedding Collections.