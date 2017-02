Diga in California, corsa contro il tempo per ripararla

New York, 15 feb. (askanews) - Centinaia di tecnici stanno cercando di fare il possibile per riparare la diga di Oroville, a nord della California, e allo stesso abbassare il livello del bacino, prima che arrivino le piogge, previste per la fine della settimana. La tempesta in arrivo infatti dovrebbe portare pioggia e venti, che potrebbero creare ulteriori problemi alla diga.

Intanto la struttura continua a perdere acqua, cosa che potrebbe - in caso di piogge - portare abbondanti quantità di acqua nel Feather River e creare inondazioni. Anche le oltre 100.000 persone evacuate domenica sono state fatte ritornare nelle loro abitazioni.