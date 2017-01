Dall'ordine al disordine: il bando degli ingressi dai Paesi musulmani spacca il governo Trump

New York, 31 gen. (askanews) - L'ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump ha sospeso l'ingresso negli Stati Uniti dei rifugiati e dei cittadini di sette Paesi a maggioranza islamica ha allarmato non solo i democratici, ma anche alcuni membri del suo gabinetto e i leader del partito repubblicano.

Il ristretto cerchio di Trump ha tenuto quasi completamente all'oscuro i leader del Congresso sul divieto che ha scatenato le proteste non solo di una parte del Paese, ma di un nutrito numero di nazioni alleate. Secondo fonti del New York Times, il divieto avrebbe enormemente irritato il segretario alla Difesa, James Mattis, e quello della Sicurezza nazionale, John Kelly, esclusi dalla discussione sull'importante decisione del 45esimo presidente e messi solamente di fronte alla versione già pronta dell'ordine esecutivo.

La scorsa estate, Mattis aveva duramente criticato la proposta di Trump di vietare l'ingresso nel Paese dei musulmani. Di conseguenza, anche i funzionari della Customs and Border Protection, agenzia che dipende dal dipartimento della Sicurezza interna, quindi da Kelly, sono stati tenuti all'oscuro, provocando così il caos negli aeroporti nelle ore successive alla firma sull'ordine esecutivo, in mancanza di istruzioni precise su come comportarsi alla dogana.

Nella West Wing, come stanno raccontando da giorni alcuni media statunitensi, è ormai visibile la contrapposizione tra due fazioni, con stili opposti: una è guidata dal superconsigliere di Trump, Stephen Bannon, e da Stephen Miller, che hanno scritto l'ordine esecutivo sull'immigrazione; l'altra è guidata dal capo di gabinetto, Reince Priebus, abituato a lavorare seguendo una tradizionale catena di comando, che appare in realtà scavalcato dall'ingombrante figura di Bannon.

Lo scontro tra le due fazioni si è spostato anche in tv, nel corso del fine settimana, ed è certo che non si esaurirà con questo ordine esecutivo.

Per esempio, una discussione accesa è già in corso sul Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), il programma che garantisce protezione legale agli immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti da bambini, conosciuti come i 'dreamers'. I conservatori più accesi, naturalmente, vorrebbero eliminarlo, mentre alcuni consiglieri stanno avvertendo Trump che si tratterebbe di una mossa politica pericolosa.