Da TrumpEmpire.com a TrumpFraud.com, i 3.643 siti web di Donald

Roma, 22 feb. (askanews) - In TrumpWeTrust.com (Confidiamo in Turmp), ma anche ThrowOutTrump.com (buttate fuori Trump): sono i nomi di due domini internet, pagati, registrati e rimasti inutilizzati. Entrambi appartengono a un unico proprietario: Donald J. Trump, insieme ad altri 3.641, tutti registrati prima dell'arrivo del miliardario alla Casa Bianca e in larghissima parte vuoti. E' stata la Cnn a compilare la lista di tutti i domini internet di cui è proprietaria la Trump Organization a, partire dal primo, DonaldJTrump.com, registrato nel 1997. C'era un TrumpEmpire.com, fondato nel 2015 da un cybersquatter messicano, ha ricostruito la catena televisiva Usa: ma poi quando i diritti nel 2016 sono scaduti e non sono stati rinnovati, il gruppo del presidente l'ha comprato per pochi dollari, con grande scorno del cybersquatter.

Molti dei nomi dei domini non sono sorprese: DonaldTrumpRoomFragrance.com, CelebrityApprenticePoker.com e Trump.cheap sono del tutto normali per chi possiede un impero che comprende ristoranti, casino, immobili, profumi, bistecche, vini, società e merchandising di ogni genere.

Ma TrumpArmy.com (l'esercito di Trump)? E' stato registrato nel 2011, ben prima che Trump diventasse commander in chief ed è vuoto, come quasi tutti gli altri. La Casa Bianca non ha commentato. Ma la Trump Organization ha detto alla Cnn: "Prendiamo molto sul serio la protezione della nostra identità aziendale e della nostra proprietà intellettuale questo comprende la registrazione di domini sia positivi sia negativi".

E difatti almeno 11 domini di proprietà del gruppo Trump contengono la parola "scam" (truffa) o "fraud" (frode). Tra questi TheTrumpNetworkFraud, registrato nel 2009, poco prima del lancio del Trump Network, una rete che vendeva vitamine a supplementi alimentari a persone che li vendevano ad altre persone che li vendevano ad altre persone e così via. Uno schema che fu poi paragonato alle cosiddette truffe a piramide. E naturalmente DonaldTrumpPyramidScheme.com è di proprietà di Trump.

Lo sono anche TrumpScam.com, TrumpFraud.com, TrumpFraud.net e TrumpFraud.org, registrati due mesi dopo che l'immobiliarista ha annunciato la sua scalata alla Casa Bianca. "Chiunque abbia comprato quei domini già sapeva che poteva essere accusato di truffa. La maggior parte delle organizzazioni con una buona reputazione non comprano quei siti web" ha detto alla Cnn Bruce Rubin, consulente senior di rbb Communications di Miami, uno dei principali esperti di pubbliche relazioni in momenti di crisi degli Usa.

Trump ha preso misure simili per difendere la Trump University, registrando 157 versioni per attività collegate negli Usa e a Portorico. Le serie di seminari for-profit sull'immobiliare furono accusate di fronde nel 2010 e chiuse nel 2011. Due giorni prima dell'insediamento alla Casa Bianca il magnate ha staccato un assegno di 25 milioni di dollari per chiudere la cause per il risarcimento degli ex allievi della Trump University. La difesa pubblica di Trump è sempre stata che i suoi seminari avevano un tasso di soddisfazione dei partecipanti del 98 per cento. Così nel luglio 2013, nel pieno della polemica sulla presunta truffa, ha registrato 98percentApproval.com.

Ci sono anche domini che risalgono ai precedenti flirt di Trump con la politica: ThrowOutTrump.com e TrumpMustGo.com risalgono al 2012, dopo che il loro proprietario rinunciò a candidarsi all'elezione presidenziale di quell'anno. Per ragioni inspiegabili dal 2010 The Donald possiede anche TrumpIsFired.com.

Non manca il riferimento al Bel Paese: TrumpItaly.com è di proprietà del presidente, ma c'è anche TrumpUruguay.com, accompagnato da un'altra decine di Paesi a marchio Trump. A smentita delle affermazioni del presidente che non ha nulla a che fare con la Russia, esiste anche un TrumpRussia.com.