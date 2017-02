Croce rossa Internezionale tra partner concorso foto Stenincontest

Mosca, 23 feb. (askanews) - C'è anche la Croce Rossa internazionale tra i partner del Concorso di giornalismo fotografico, intitolato al fotografo russo Andrei Stenin e organizzato dall'agenzia russa "Rossiya Segodnya" con il patrocinio della Commissione Russa presso l'UNESCO. Il concorso lo scorso anno ha visto vincere anche un italiano, con un commovente servizio sulla disabilità. Ossia Danilo Garcia Di Meo, autore delle immagini sulla sua "musa", Letizia Renis.

Il premio quest'anno è stato incrementato grazie ai media partner internazionali, dei quali fa parte anche la holding araba Al Mayadeen TV e il Shanghai United Media Group (SUMG). Complessivamente i premiati riceveranno oltre 15 mila dollari e al vincitore del Grand Prix saranno destinati 8 mila dollari.

Le iscrizioni al concorso sono aperte ai giovani fotoreporter dai 18 ai 34 anni, le opere si possono presentare fino al 22 marzo 2017 sul sito stenincontest.com nelle quattro categorie: "Notizie principali", "Sport", "Il mio pianeta" e "Ritratto. Un eroe del nostro tempo".

Il criterio principale per Magne Barth, capo della delegazione del CICR in Russia, Bielorussia e Moldova, per la scelta delle immagini sarà la salvaguardia della dignità dei protagonisti degli scatti. "Per noi, Croce rossa, organizzazione umanitaria con una storia alle spalle lunga di 150 anni, è importante che le immagini delle vittime dei conflitti armati mostrino la forza vitale di queste persone, le loro capacità che unite ad un sostegno, possono permettere il superamento di enormi difficoltà" ha sottolineato.

L'agenzia di stampa Askanews sostiene il concorso, sin dal suo primo anno di vita, in qualità di media partner.