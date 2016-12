Crisi monetaria in Venezuela, Maduro: Usa colpevoli di sabotaggio

Caracas, 21 dic. (askanews) - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha accusato ieri gli Stati uniti di avere infiltrato propri agenti nel suo governo per provocare la crisi monetaria che ha investito il Paese da alcuni giorni. Maduro aveva annunciato la settimana scorsa il ritiro dei biglietti da 100 bolivar, salvo poi tornare sulla sua decisione fino al 2 gennaio, nel tentativo di attenuare le conseguenze della crisi.

Per giustificare questa decisione, il presidente aveva evocato l'esistenza di "mafie" internazionali che, a suo dire, sarebbero pilotate da Washington per accumulare grandi quantità di soldi e asfissiare l'economia del Venezuela.

Ieri Maduro ha rilanciato le sue accuse contro gli Stati uniti. "La cospirazione non è già all'interno? Non c'è gente infiltrata che agisce per minare dall'interno e servire gli interessi dei gringos?" ha detto Maduro. "Non ci sarebbero gringos che hanno comprato persone chiave nei posti chiave per danneggiare il popolo? Io credo di sì", ha insistito il presidente. Secondo Maduro, un "colpo di Stato" monetario è iniziato quando è stato dato l'ordine di inviare quattro aerei noleggiati dal governo per portare le nuove banconote da 500 bolivar in Venezuela. "In quel momento ho capito: c'era un sabotaggio contro di noi", ha commentato Maduro. "Così ho preso la decisione di estendere la validità del biglietto da 100 bolivar almeno fino al 2 gennaio. Sono ancora sorpreso", ha concluso.

