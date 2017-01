Per la first lady avorio e spacco, paillettes per first daughter

La first lady ha scelto il bianco. Melania Trump è salita sul palco del Liberty Ball per danzare un lento con il marito, 45esimo presidente degli Stati Uniti, sulle note di My Way, con un abito confezionato da Hervé Pierre. Dopo 14 anni come creativo del brand Carolina Herrera, Pierre, relativamente poco noto, ha lavorato da solo sul look minimale della nuova first lady al primo ballo presidenziale. L'abito avorio a colonna senza spalline seguiva le linee sottili di Melania, con un volant dallo scollo a terra e uno ardito spacco frontale. Stretto in vita da una cinturina rossa, l'abito era completato da un paio di decolletée bianche e da orecchino di diamanti. La figliastra Ivanka Trump, ha scelto un abito colore carne con paillettes disegnato da Herrera. La stilista americana di origini venezuelane da sempre veste le first ladies, da Jacqueline Kennedy a Michelle Obama. Per il giuramento Melania aveva invece scelto un elegantissmo completo giacchina e abito azzurro polvere di Ralph Lauren.