Corte suprema Seoul: no a divieto di barba per i piloti

Roma, 8 feb. (askanews) - Il pilota barbuto ispira la stessa fiducia del pilota glabro. L'ha stabilito l'Alta Corte di Seoul, accogliendo il ricorso di un dipendente della Asiana Airlines, la seconda compagnia aerea sudcoreana, che aveva messo a terra un pilota dalla volto troppo peloso.

La sentenza chiude un lungo iter iniziato a giugno 2015, quando il pilota portò il caso in Commissione lavoro: la compagnia gli aveva impedito di pilotare, finché non si fosse impegnato a tagliarsi la barba. Lui l'aveva fatta, ma se l'era legata al dito.

I primi round della battaglia avevano visto vincitrice la compagnia. La Corte amministrativa di Seoul aveva stabilito che, sì, le aziende possono chiedere ai dipendenti di adeguarsi agli standard aziendali per quanto riguarda l'aspetto.

Ma la Corte suprema ha definito il divieto di barba incostituzionale per una serie di motivi. In particolare, il fatto che il divieto era solo per i piloti coreani, non per quelli stranieri. Inoltre, ha spiegato la corte, non ci sono motivi per i quali imporre un simile divieto: è del tutto infondata l'idea che avere la barba possa suggerire ai clienti poca pulizia o poca affidabilità.