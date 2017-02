Corea del Sud, nuovo interrogatorio per erede impero Samsung

Seoul, 12 feb. (askanews) - L'erede dell'impero Samsung, Lee Jae-Yong, sarà di nuovo ascoltato oggi in relazione a uno scandalo di corruzione che ha già portato alla destituzione della presidente sudcoreana, Park Geun-Hye.

Lee Jae-Yong, vicepresidente di Samsung Electronics, 48 anni, è stato interrogato più volte dagli inquirenti nei giorni scorsi: è sospettato di corruzione, appropriazione indebita e spergiuro, ma finora la giustizia aveva ritenuto che le prove a suo carico non fossero sufficienti per spiccare un mandato d'arresto. "Abbiamo bisogno di interrogare Lee in merito ad alcuni fatti che abbiamo scoperto adesso (dopo aver respinto la richiesta di un arresto, ndr), ha dichiarato Lee Kyu-Chul, portavoce degli inquirenti.

Lee Jae Yong è sospettato di aver versato tangenti alla consigliera della presidente, Choi Soon-Sil, per ottenere in cambio favori da parte del govenro. Samsung sarebbe uno dei tanti gruppi industriali sudcoreani, ma anche il più generoso, ad aver "donato" circa 70 milioni alle fondazioni di Choi Soon Sil. (fonte afp)