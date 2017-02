Corea del Sud, Ban Ki-moon non si candiderà per presidenza Paese

Ex segretario generale Onu si ritira dalla politica

Roma, 1 feb. (askanews) - L'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha annunciato stamane di non volersi candidare alla presidenza della Corea del Sud. Dopo aver guidato il Palazzo di Vetro per due mandati consecutivi (dieci anni), Ban era tornato nel suo Paese lo scorso mese e molti ritenevano che fosse pronto a correre per la successione a Park Geun-hye, sottoposta a procedura di impeachment.

"Mi ritirerò dalla vita politica", ha detto Ban in conferenza stampa, "mi dispiace se ho deluso molte persone". Anche Ban è stato sfiorato da uno scandalo: il fratello minore dell'ex segretario dell'Onu e suo figlio sono sospettati di aver versato tangenti nel 2014 a un intermediario per convincere le autorità di un Paese mediorientale ad acquistre un complesso immobiliare con fondi sovrani. L'immobile era di proprietà del gruppo sudcoreano Keangnam, di cui Ban Ki Sang era uno dei dirigenti, in difficoltà finanziarie: l'affare avrebbe dovuto fruttare circa 800 milioni di dollari. (fonte afp)