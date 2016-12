New York, 23 dic. (askanews) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite ha adottato una risoluzione che chiede a Israele di fermare le sue attività di colonizzazione nei Territori palestinesi e a Gerusalemme Est. Per la prima volta gli Stati Uniti non hanno posto il loro veto a una risoluzione di questo genere e si sono astenuti. La bozza è stata presentata da Nuova Zelanda, Malaysia, Senegal e Venezuela, intervenuti dopo che l'Egitto, sotto pressione da parte del presidente Usa eletto Donald Trump, aveva ritirato la bozza. (fonte afp)