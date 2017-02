Consigliera Trump in tv: "Andate a comprare i prodotti di Ivanka"

New York, 9 feb. (askanews) - "Andate a comprare la roba di Ivanka!". La promozione della linea di abbigliamento e dei gioielli della figlia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è andata in onda su Fox News, a opera di Kellyanne Conway, una dei più importanti consiglieri del nuovo capo di Stato, che poi ha aggiunto: "Io lo farò oggi".

Ieri, Trump aveva criticato la catena Nordstrom per aver deciso di non vendere più la linea di prodotti della figlia Ivanka. L'attacco di Trump era stato criticato da molti, perché aveva usato il suo ruolo per intervenire in una questione commerciale, e poi difeso dal portavoce Sean Spicer, secondo cui aveva tutto il diritto di intervenire "da padre".