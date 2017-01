Roma, 24 gen. (askanews) - La Cina deve rafforzare il suo arsenale nucleare per "costringere gli Stati uniti a rispettarlo", alla luce dell'avvento in America della presidenza di Donald Trump. L'ha affermato il Global Times, uno dei media di stato di Pechino, che assume spesso posizioni nazionaliste.

Il commento viene in controtendenza rispetto a quanto dichiarato dal presidente Xi Jinping solo pochi giorni fa. Il leader cinese ha lanciato un appello per l'eliminazione globale delle armi atomiche.

Negli ultimi giorni i social media cinesi hanno pubblicato foto che mostrerebbero un sistema missilistico avanzato intercontinentale, in grado di portare testate nucleari, e dispiegato nel nord-est della Cina. Il Dongfeng-41 è presentato come un missile mobile con testate multiple - 10-12 testate - con una gittata di 14mila km, secondo il Global Times.

Secondo lo stesso Global Times, la diffusione delle immagini non sarebbe accidentale, ma un preciso messaggio alle dichiarazioni incendiarie di Trump nei confronti della Cina.

Trump, che ha preso possesso della Casa bianca la scorsa settimana, ha attaccato la Cina sia sul fronte del commercio che su quello della sicurezza. Inoltre ieri il suo portavoce, Sean Spicer, ha avvertito Pechino che gli Usa "difenderanno i loro interessi nazionali e gli interessi internazionali" nelle acque contese del Mar cinese meridionale, rivendicato per l'80 per cento da Pechino, che vi ha anche costruito una serie di isole artificiali. Rex Tillerson, il segretario di stato nominato, la scorsa settimana ha anche ventilato l'ipotesi che gli Usa blocchino l'accesso cinese alle isole, un atto che rischia di dare avvio a un'escalation. Pechino, dal canto suo, oggi ha avvertito che farà "valere i suoi diritti" in quelle aree contese da diversi paesi della regione.

"Anche Washington percepisce che le sue forze navali e la sua capacità nucleare è carente, così perché la Cina dovrebbe accontentarsi della sua attuale capacità nucleare quando è considerato dagli Usa come il suo principale oppositore?" si chiede il Global Times, ricordando che Trump ha più volte parlato di un rafforzamento della capacità nucleare. "La Cina - ha continuato il Global Times - deve procurarsi un livello di forza militare strategica che costringa gli Stati uniti a rispettarla".

(Fonte Afp)