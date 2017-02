Commissione Ue: dimissioni Juncker? Storie senza fondamento

"Ha sempre solo detto che non si ripresenterà, per restare libero"

Bruxelles, 20 feb. (askanews) - Il portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein ha smentito con forza, oggi a Bruxelles, le storie che "riemergono incessantemente e senza fondamento" come "echi in una stanza" sulla presunta intenzione di dimettersi del presidente dell'Esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker.

In realtà, ha puntualizzato il portavoce, quello che Juncker ha sempre detto è di non avere alcuna intenzione di ricandidarsi dopo la fine del suo mandato, nel 2019, e questo proprio per "restare un uomo libero" durante l'esercizio delle sue funzioni, e per non essere sospettato - com'era capitato al suo predecessore, José Manuel Barroso - di agire solo in funzione della sua riconferma. (Segue)