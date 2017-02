Come raccontare Trump secondo l'agenzia di stampa Reuters

New York, 1 feb. (askanews) - C'è un modo per raccontare Donald Trump e la sua presidenza? Negli ultimi giorni sono state pubblicate decine di proposte, dalle più tradizionali alle più creative, come quella di inviare solo stagisti alle conferenze stampa della Casa Bianca. Il direttore di Reuters ha pubblicato un articolo sui metodi che gli altri giornalisti dell'agenzia dovrebbero adottare.

"Sappiamo già quello che dobbiamo fare perché lo facciamo ogni giorno e lo facciamo in tutto il mondo", scrive il direttore Steve Adler, sottolineando come Reuters lavori in oltre 100 Paesi al mondo, anche in alcuni in cui i media sono costantemente sotto attacco. "Sono molto orgoglioso del lavoro che facciamo in Turchia, nelle Filippine, in Egitto, in Iraq, Yemen, Thailandia, Cina, Zimbabwe e Russia, nazioni in cui incontriamo un insieme di censura, problemi legali, negazione di visti e anche minacce fisiche ai nostri giornalisti".

E con Trump? "Per ora non sappiamo quanto duro sarà l'attacco dell'amministrazione Trump nel tempo o se questi attacchi saranno accompagnati da restrizioni legali nella nostra ricerca di notizie", continua Adler, citando quindi le cose che bisogna fare e quelle che è meglio evitare: raccontare le storie che interessano alle persone, fare più ricerca, non puntare sempre e solo sulle fonti di governo (cita l'Iran, dove "non abbiamo accesso alle fonti ufficiali"), uscire dalle redazioni e capire meglio le vite delle persone, cosa pensano. Per Adler non bisogna mai farsi intimidire, ma evitare scontri inutili e non presentare le nostre posizioni come sacre.