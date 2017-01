Parigi, 18 gen. (askanews) - Il Nord Europa, il Canada e la Russia scopriranno le mezze stagioni e godranno di inverni più miti entro fine secolo, ma il numero di giornate di clima gradevole e tiepido in tutto il mondo diminuirà. Lo afferma uno studio climatico messo a punto dalla National Ocean and Atmospheric Administration (NOAA) statunitense insieme all'università di Princeton. Utilizzando modelli basati su previsioni di un riscaldamento globale di medio livello, i ricercatori hanno calcolato che nel 2100 ci saranno dieci giorni in meno di tempo mite l'anno a livello globale, pure con enormi differenze regionali. "I cali più forti riguardano le aree tropicali e subtropicali, mentre le medie latitudini assisteranno a un incremento" affermano nello studio pubblicato sulla rivista Climatic Change. Oggi il mondo gode in media di 74 giornate di clima mite, il 20% dei totale.

Il riscaldamento globale premierà soprattutto il Canada, vaste aree degli Stati uniti, l'Europa settentrionale, varie aree della Cina e della Russia, l'estremo sud dell'America Latina, in particolare la Patagonia, la Tasmania e la Nuova Zelanda, si legge nello studio. "In alcune aree, il clima mite scomparirà durante estati sempre più calde e umide, ma sarà sempre più presente durante l'autunno, l'inverno e la primavera, con inverni più caldi e stagioni di mezzo più lunghe" si legge ancora nello studio.

Africa, Asia e America Latina perderanno la gran parte delle giornate miti e alcune regioni avranno tra i 15 e 50 giorni in meno di tempo gradevole. "La perdita di giornate miti, specialmente durante l'estate, quando sono utili a interrompere ondate di caldo torrido, potrà incidere in misura significativa sulla salute pubblica". Su 40 città campione, quella che soffrirà di più è Lima, che perderà 114 giornate miti sulle 326 attuali. Dakar perderà 57 dei suoi 171 giorni tiepidi, e Mumbai 44, più della metà dei suoi 82 attuali. Miami ne perderà 28 degli attuali 97.

Vince Londra che aumenta di 24 le giornate miti dalle attuali 69 l'anno, seguita da Amsterdam, Puerto Montt in Cile e Melbourne con 19 ciascuna, e Kathmandu in Nepal con 18. In tempi più ristretti, nel 2035 ci saranno quattro giorni in meno di tempo mite in media in tutto il mondo. Oggi la NOAA e la NASA, che conservano i dati meteo globali, annunceranno i dati su temperature e clima globali per il 2016.

