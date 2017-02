Cina: un conflitto con Usa sarebbe deleterio per entrambi

Roma, 8 feb. (askanews) - Cina e Stati uniti hanno entrambi tutto da perdere in un conflitto. L'ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, durante una visita in Australia.

"Tutti i leader politici seri riconoscono chiaramente che non dovrebbe esserci una guerra tra la Cina e gli Stati uniti", ha affermato Wang. "I due paesi - ha aggiunto - sarebbero perdenti e non potrebbero certamente permettersela".

La Cina rivendica la sovranità sulla gran parte del Mar cinese meridionale, in contrasto con analoghe pretese di diversi altri paesi della regione e con l'attività statunitense nella regione.

Dopo l'arrivo di Donald Trump alla Casa bianca, si sono moltiplicati i motivi di polemica tra Washington e Pechino. Trump ha chiarito che gli Usa "difenderanno i loro interessi nazionali" nell'area. Il nuovo segretario di Stato Rex Tillerson ha evocato la possibilità di un blocco per impedire l'accesso della Cina alle isole contese, Spratly e Paracels. Inoltre il segretario alla Difesa James Mattis, durante la sua visita in Giappone, ha ribadito che la rivendicazione giapponese sulle piccole isole Senkaku (Diaoyu per i cinesi), in Mar cinese orientale, è coperta dall'alleanza militare Tokyo-Washington.

Ieri, un editoriale sul Global Times, una testata ufficiale di Pechino, puntava il dito contro il progetto americano di coprire Corea del Sud e Giappone con un sistema antimissilistico contro il pericolo nordcoreano. Secondo la Cina questa infrastruttura militare, punta a rompere l'equilibrio strategico e rappresenta un rischio fortissimo per la sua capacità di deterrenza.

Le dichiarazioni di Wang puntano a essere distensive. Il ministro ha sottolineato che le relazioni sino-americane hanno già "superato ogni sorta di difficoltà" nel corso dei decenni.

(Con fonte Afp)