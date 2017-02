Cina: stop scudo antimissile Usa, Washington vuole dominare mondo

Roma, 7 feb. (askanews) - Contro l'"ossessione" statunitense di dotarsi di un sistema anti-missilistico per intaccare l'attuale equilibrio strategico e nucleare, la Cina ha ventilato oggi la possibilità di "contromisure risolute". In un editoriale pubblicato sul Global Times, un portale ufficiale considerato vicino alle posizione dei "falchi", viene lanciato un appello anche alla Russia affinché consideri gli sforzi "per fermare gli sforzi antimissilistici Usa più importanti che le relazioni bilaterali con Washington".

"Non risparmiando gli sforzi per sviluppare il sistema antimissilistico, gli Stati uniti disturberanno l'equilibrio nucleare tra le grandi potenze grazie al quale il mondo ha mantenuto una sostanziale pace per decenni. Washington sta cercando di diventare l'unico dominatore del mondo", scrive il Global Times.

"La Cina e la Russia - continua - non riescono a far deflettere gli Usa dalla loro ossessione con il sistema antimissilistico. L'unico mondo per mantenere l'attuale equilibrio strategico è assumere contromisure risolute contro i risultati antimissilistici di Washington". E, in un appello alla Russia, l'editoriale ammonisce: "Pechino e Mosca aver chiaro in mente che impedire gli sforzi antimissilistici Usa è più importante per loro che le relazioni bilaterali con Washington".

L'editoriale fa, in particolare, riferimento a un test effettuato venerdì al largo dell'isola hawaiana di Kauai: un missile lanciato da una nave americana dotata del sistema di difesa missilistico Aegis e di un missile SM-3 ha abbattuto un missile obiettivo. Questo sistema è complementare al sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), che Washington vorrebbe installare in Corea del Sud, sostenendo che serve a proteggere questo paese e il Giappone dalle Corea del Nord. Tuttavia Pechino vede questi sviluppi come una manifestazione di volontà egemonica Usa e un preoccupante sviluppo dell'alleanza nippo-americana nella regione.