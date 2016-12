Cina, smog: nel nord del paese è allarme rosso, gravi conseguenze

Pechino, 21 dic. (askanews) - Nel nord della Cina è allarme rosso per lo smog. Da sei giorni il picco di inquinamento sta provocando pesanti conseguenze nel nord del paese e forti polemiche contro le autorità di alcune città che non hanno preso la decisione di chiudere le scuole.

Da venerdì scorso una fitta coltre tossica e grigiastra ricopre una vasta zona del paese più grande del pianeta. Nell'emergenza sono coinvolti non meno di 460 milioni di abitanti e lo spesso nebbione ha portato alla chiusura di strade e autostrade e all'annullamento di diversi voli aerei.

Particolarmente accese le polemiche a Shijiazhuang, capitale della provincia di Hebei, dove - come in 20 altre città del paese - è stato dichiarato l'allarme rosso ma dove le autorità hanno atteso sino a martedì sera per decidere la chiusura delle scuole cosa invece già decisa per Pechino e Tianjin.