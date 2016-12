Cina rilancia medicina tradizionale: nuova legge per darle impulso

Roma, 27 dic. (askanews) - Agopuntura, moxibustione, coppettazione: sono tutte tecniche della medicina tradizionale cinese, che spesso vengono guardate con sospetto da chi sostiene la medicina allopatica, ma non nel Paese dove queste antiche terapie sono nate, la Cina. Il Parlamento della Repubblica popolare ha approvato una nuova legge che darà alla medicina tradizionale un ruolo più ampio all'interno del sistema sanitario.

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, la nuova normativa entrerà in vigore il primo luglio 2017 e prevede che gli enti locali dal livello di contea in su dovranno istituire centri di medicina tradizionale all'interno degli ospedali pubblici e dei reparti pediatrici. Saranno anche incentivati gli investimenti privati. Anche le carriere dei medici saranno istituzionalizzate. Tutti i praticanti dovranno superare test specifici.

La medicina tradizionale cinese è la più antica forma di medicina ancora praticata nel mondo. In realtà, questa macrocategoria include tecniche e teorie molto diverse tra loro che provengono dalle principali scuole di pensiero dell'ampio mondo filosofico della Cina tradizionale. Un particolare impulso a un ritorno di queste tecniche è stato fornito quando nel 2015 la ricercatrice Tu Youyou ha ottenuto il Premio Nobel per le sue ricerche sull'utilizzo dell'artemisinina per la cura della malaria, studi questi ispirati alla medicina tradizionale.

Questa sponsorizzazione di Pechino delle tecniche di medicina tradizionale, tuttavia, è destinata a suscitare polemiche. Non è solo questione di snobismo da parte dei medici occidentali. Grande polemica ha fatto in Cina la vicenda di Xu Ting, un'attrice 25enne, che ha rifiutato la chemioterapia per fare curare il linfoma, dal quale era affetta, esclusivamente con tecniche di medicina tradizionale.

"Non m'importa quanto vivrò, voglio vivere felice giorno per giorno", aveva scritto sul suo profilo Webo, il Twitter cinese. E aveva aggiunto di non volere che "la chemioterapia mi tormenti, fino al punto da cancellare la bellezza e il talento". Poi aveva postato le immagini, a fine luglio, del suo corpo durante e dopo i trattamenti con l'agopuntura e con la terapia della coppettazione. In particolare i segni rossi lasciati da quest'ultima hanno fatto una certa impressione. Inoltre la ragazza si è fatta anche applicare la terapia definita "gua sha", che consiste in raschiamenti della pelle, apprezzata anche da diversi divi di Hollywood. A nulla erano serviti gli appelli, anche di alcuni suoi fans, che le avevano chiesto di farsi curare con la "moderna medicina". Il 7 settembre scorso, dopo un tardivo ripensamento, l'attrice è morta.

Feng Li, capo del Dipartimento di medicina tradizionale dell'Accademia delle scienze mediche di Cina, dopo il decesso della ragazza è dovuto intervenire con un fondo sul Quotidiano del Popolo. "Mentre l'approccio occidentale, dalla radioterapia, alla chemioterapia fino alla chirurgia sono efficaci nell'eliminare il tumore, la medicina tradizionale cinese è efficace nel ridurre sintomi come nausea, vomito, edema e dolore ricondicibile al trattamento occidentale. Inoltre, dopo che il tumore è sotto controllo, la medicina tradizionale cinese contribuisce a riparare il sistema immunitario, ad accelerare il recupero del corpo e a minimizzare le chance di ritorno del tumore", ha spiegato il medico. "Quindi - ha continuato - nel trattamento di tumori maligni, basarsi solo sull'agopuntura o sulla coppettazione non è sufficiente. Questo non vuol dire che siano inutili, piuttosto che le terapie sono state utilizzate in aree scorrette".

L'altro fronte di polemica, poi, è quello dell'ambiente: la medicina tradizionale cinese, con la sua pittoresca farmacopea, è considerata responsabile del depauperamento faunistico e di innumerevoli sofferenze agli animali selvaggi. La medicina tradizionale cinese utilizza 36 specie animali, alcune delle quali a fortissimo rischio d'estinzione anche a causa di queste tecniche mediche. E' il caso della tigre, le cui ossa vengono usate per la cura delle artriti, o dei rinoceronti, il cui corno viene usato per curare febbri e convulsioni. Pechino spera che la nuova normativa, però, contribuisca a proteggere la fauna selvaggia.

Intanto però la medicina tradizionale cinese ottiene successi nel mondo. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, citata dalla Xinhua, sono 103 i paesi che hanno approvato la pratica dell'agopuntura e della moxibustione. E, questo, spiega Huang, ha un'importanza anche politica. La legge approvata dal parlamento, in questo senso, punta anche a "dare un impulso al soft power della Cina".