Cina, nel 2017 invierà prima sonda su faccia nascosta della Luna

Roma, 27 dic. (askanews) - La Cina invierà nel 2017 il primo mezzo terrestre sulla faccia nascosta della Luna. Lo rivela il Libro bianco sull'aviazione presentato oggi da Pechino, di cui dà notizia il Global Times.

Il documento, rilasciato dal Consiglio di stato per l'informazione in una conferenza stampa, ribadisce che la Cina intende utilizzare lo spazio per "scopi pacifici, per la sicurezza nazionale e per la ricerca scientifica".

La Cina intende inviare nel 2017 una sonda sul lato nascosto della Luna e il rover lunalre Chang'e 4. Inoltre collocherà nello spazio oltre 100 satelliti.

Entro il 2020, Pechino punta a inviare la sua prima sonda su Marte.