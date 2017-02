Cina, mega-foto di famiglia: in posa 500 membri della stirpe Ren

Roma, 8 feb. (askanews) - Una riunione di famiglia molto affollata, oltre 500 persone, è stata immortalata in una foto a Shishe in Cina. Si tratta della famiglia Ren che si è riunita nella città natale della provincia dello Zhejiang la scorsa settimana nel corso del periodo del nuovo anno lunare, una festività dedicata alle grandi riunioni tra parenti in Cina.

Il fotografo Zhang Liangzong ha scattato la foto, scrive Bbc, con un drone e ha raccontato alla rete britannica che le origini della famiglia Ren risalgono a 851 anni fa, ma il loro albero genealogico non era stato aggiornato da ben 80 anni.

Recentemente i più anziani della famiglia che vivono ancora nel villaggio di Shishe hanno iniziato a ricollegare le nuove generazioni e hanno trovato almeno 2.000 discendenti viventi per un totale di sette generazioni, ha spiegato Zhang. Una scoperta che hanno voluto immortalare con la foto, che conta soltanto una parte della numerosissima stirpe che è sparsa ormai tra Pechino, Shanghai, Xinjiang e Taiwan.