Cina, incendio in centro massaggi: 18 morti e altrettanti feriti

Le cause non sono ancora note

Pechino, 6 feb. (askanews) - Un incendio in un salone di massaggi in Cina è costato la vita ad almeno 18 persone e almeno altrettante sono rimaste ferite. Le fiamme sono divampate in un edificio nella provincia di Zhejiang, nell'Est della Cina, ed è stato spento nel giro di due ore, indica l'agenzia Nuova Cina, aggiungendo che una persona è stata fermata. Le cause dell'incendio sono ancora da definire. (fonte afp)