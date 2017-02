Cina esprime "alto apprezzamento" per lettera Trump a Xi Jinping

Roma, 9 feb. (askanews) - Il ministero degli Esteri cinese ha espresso "alto apprezzamento" per la lettera inviata dal presidente Usa Donald Trump al suo omologo cinese Xi Jinping. Si tratta di uno scambio in controtendenza rispetto alle scintille volate da Washington e Pechino dopo l'arrivo del miliardario alla Casa bianca.

Pechino ha inoltre detto di voler "guardare avanti per sviluppare ulteriormente i legami con gli Stati uniti".

Trump ha scritto Xi di volere una "relazione costruttiva" con Pechino. Nella missiva il presidente Usa ringrazia "il leader cinese per la sua lettera di felicitazioni inviata in occasione dell'investitura e augura al popolo cinese una felice Festa delle Lanterne e un felice Anno del Gallo", ha indicato un portavoce del presidente americano.

Trump, inoltre, indica che sarà "contento di lavorare col presidente Xi per sviluppare una relazione costruttiva che sia benefica sia per gli Stati uniti che per la Cina".

La lettera va in controtendenza rispetto agli approcci avuti in questo primo scorcio di presidenza tra Trump e Pechino. Dopo la sua vittoria a novembre, il miliardario ha fatto infuriare la Cina ventilando dazi e accusando Pechino di manipolare la valuta. Ha inoltre chiarito che gli Usa faranno rispettare i loro "interessi nazionali" nel Mar cinese meridionale, rivendicato per larga parte da Pechino.

Ma, a irritare maggiormente la Cina, è stato il fatto che Trump ha accettato la telefonata di felicitazioni della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e ha parlato del principio dell'"Unica Cina" come un qualcosa di negoziabile. Pechino considera Taiwan parte integrante del suo territorio e, nelle sue relazioni, pone come precondizione il riconoscimento che la Repubblica popolare è l'unica rappresentante del popolo cinese.