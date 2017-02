Cina, entro 2050 circa 30 milioni di maschi saranno senza moglie

Roma, 13 feb. (askanews) - Non è solo la bilancia dei conti correnti cinese a non essere in equilibrio: lo è anche la bilancia di genere, visto che entro il 2050 il numero dei maschi single supererà di 30 milioni quello delle donne. A spiegato è uno studio del sociologo Zhai Zhenwu della Renmin University, secondo quanto riferisce il Global Times.

In Cina ci sono qualcosa come 51 milioni di uomini in più rispetto alle donne. Tra i nuovi nati, ogni 120 maschietti ci sono 100 donne.

Recentemente Pechino ha deciso di allentare la sua politica del controllo delle nascite, permettendo un secondo figlio per coppia.