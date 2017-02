Cina blocca import carbone dalla Corea del Nord per il 2017

Un brutto colpo per le finanze del regime di Kim Jong Un

Roma, 18 feb. (askanews) - La Cina sospenderà tutte le importazioni di carbone dalla Corea del Nord fino al termine del 2017. L'ha annunciato oggi il ministero del Commercio di Pechino, cancellando così una delle principali fonti di valuta pregiata per Pyongyang.

"Pechino fermerà temporaneamente le sue importazioni di carbone dalla Corea del Nord per il resto dell'anno (compreso il carbone le cui procedure doganali sono state effettuate ma non è stato ancora consegnato", ha detto il ministero in un comunicato pubblicato sul suo sito internet.

La Cina, tradizionale alleata del riottoso vicino, ha condannato l'ultimo test balistico della Corea del Nord, dopo che i precedenti test nucleari e missilistici avevano portato Pechino a sostenere l'inasprimento delle sanzioni nei confronti del regime di Kim Jong Un. Inoltre, la morte del fratellastro di Kim, Kim Jong Nam, lunedì in Malaysia potrebbe aver ulteriormente irritato Pechino. Jong Nam viveva tra Macao e la capitale cinese.

(Fonte Afp)