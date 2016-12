Cina a caccia del know-how tedesco fa incetta di imprese in Germania

Roma, 27 dic. (askanews) - La Cina vuole conquistare la leadership tecnologica del 2050 e per farlo ha assoluto bisogno del know-how delle aziende tedesche. Mai come quest'anno le imprese cinesi hanno speso così tanto denaro per le acquisizioni all'estero, in particolare in Germania, dove è stato toccato un record.

Tra gennaio e la fine di ottobre, gli investitori provenienti da Cina e Hong Kong hanno acquistato un totale di 58 imprese tedesche - 19 in più rispetto all'anno 2015, scrive lo Spiegel, citando lo studio della società di consulenza Ernst & Young.

Molto più impressionante, però, è la somma spesa dagli investitori cinesi per le acquisizioni in Germania: 11,6 miliardi di euro, 20 volte di più di quanto investito nel 2015 e più di tutti gli anni precedenti messi assieme.

Tre affari da soli pesano per sette miliardi di euro: l'acquisizione del produttore di robot industriali Augsburg Kuka (4,6 miliardi), la fabbrica bavarese di macchine agricole KraussMaffei (1,0 miliardi) e la EEW (1,6 miliardi), un produttore di inceneritori di rifiuti a Goeppingen.

"Le acquisizioni da parte degli investitori cinesi sono state in costante aumento negli ultimi anni," speiga allo Spiegel Kai Venturi, esperto di acquisizioni societarie e presidente dell'Associazione Federale Mergers & Acquisitions. "Al contrario, ci sono state solo un paio di acquisizioni da parte di società tedesche in Cina. La situazione è asimmetrica", anche perché gli investitori stranieri devono superare barriere ancora molto elevate in Cina.