New York, 23 gen. (askanews) - Gli Stati Uniti sono aperti alla possibilità di condurre raid congiunti in Siria con la Russia "per combattere l'Isis". Lo ha dichiarato Sean Spicer, il nuovo portavoce della Casa Bianca, durante il briefing con i giornalisti. Spicer non ha negato che Russia e Stati Uniti abbiano già collaborato, come affermato da Mosca, e ha detto che il presidente vuole che i due Paesi lavorino insieme.

Il dipartimento alla Difesa ha invece smentito la notizia diffusa dal ministero russo della Difesa, secondo la quale l'aviazione di Mosca ha compiuto raid aerei contro obiettivi dell'Isis in Siria coordinati con gli Stati uniti. "Il dipartimento alla Difesa non coordina raid aerei con l'aviazione russa in Siria", è stato scritto in un comunicato.