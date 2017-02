Casa Bianca smentisce di aver alleggerito sanzioni su Russia

Interviene anche Trump: "Non abbiamo alleggerito niente"

New York, 2 feb. (askanews) - "Non abbiamo alleggerito le sanzioni alla Russia". Lo ha detto Sean Spicer, portavoce della Casa Bianca, nel corso della conferenza stampa giornaliera, commentando la decisione del dipartimento del Tesoro che oggi ha emendato due ordini esecutivi di Obama che vietavano alle aziende americane di avere rapporti di affari con i servizi segreti russi in risposta allo spionaggio informatico e agli attacchi hacker alle elezioni Usa da parte del Cremlino.

"Si tratta di una procedura comune che il Tesoro fa spesso quando le sanzioni vengono imposte", ha aggiunto Spicer, sottolineando come dopo aver stabilito le restrizioni è normale che si torni indietro ad analizzare i singoli settori colpiti, decidendo così di fare dei cambiamenti.

Intanto anche Trump, nel corso del suo incontro con i vertici di Harley-Davison alla Casa Bianca, ha detto: "Non abbiamo alleggerito niente". Proprio lo scorso fine settimana Trump ha parlato per la prima volta da presidente al telefono con il capo del Cremlino Vladimir Putin. (segue)