New York, 20 gen. (askanews) - "Sconfiggere l'Isis e altri gruppi terroristici islamisti radicali sarà la nostra priorità maggiore". E' quanto recita il sito della Casa Bianca nella sezione dedicata alla politica estera degli Stati Uniti con Donald Trump alla presidenza, una politica che metta l'America al primo posto.

"La pace attraverso la forza sarà al centro della politica estera", si legge. "Questo principio renderà possibile un mondo stabile e più pacifico con meno conflitti e più cose in comune".

Per centrare l'obiettivo, la Casa Bianca di Trump spiega che "perseguirà aggressive operazioni militari congiunte, se necessarie". Inoltre, l'amministrazione Trump "lavorerà con i partner internazionali per tagliare i finanziamenti ai gruppi terroristici, per espandere la condivisione di intelligence e per effettuare una cyber-guerra volta a fermare la propaganda e il reclutamento" di terroristi.

La Casa Bianca sottolinea comunque che perseguirà la diplomazia: "Il mondo deve sapere che non andiamo all'estero in cerca di nemici, che saremo sempre felici quando vecchi nemici (la Russia?, ndr) diventano amici e quando vecchi amici diventano alleati".