Casa Bianca arruola intelligence per smentire asse Trump-Mosca

New York, 25 feb. (askanews) - L'amministrazione Trump ha arruolato funzionari della comunità d'intelligence e politici del Congresso per contrastare le notizie riguardanti i presunti legami tra alcuni membri della campagna elettorale del presidente Usa e la Russia, che hanno indotto l'Fbi ad avviare un'indagine, ancora in corso. E' quanto scrive il Washington Post.

La settimana scorsa i funzionari hanno fatto diverse chiamate nel tentativo di sminuire le storie circolate negli ultimi mesi riguardanti il canale diretto tra i fiduciari di Trump e il Cremlino. Le telefonate sono state orchestrate dalla Casa Bianca come ultima risorsa, dopo aver fallito in un'altra missione: spingere i funzionari dell'Fbi a parlare con i media e a bollare come false le storie sui contatti Mosca-Trump. Ieri la Casa Bianca ha ammesso di aver cercato di contattare la polizia federale, ma non ha svelato il piano b e le richieste fatte ai funzionari dell'intelligence. Le telefonate sono state fatte a diverse testate, tra cui lo stesso Washington Post.

Il quotidiano di Washington ha sottolineato anche che due funzionari non hanno svelato la loro identità, pratica condannata dal presidente americano nel suo intervento alla conferenza dei conservatori CPAC. Il problema, ha concluso il Washington Post, è molto più grave di quanto possa sembrare: la decisione di coinvolgere membri dei servizi segreti minaccia l'indipendenza dell'intelligence dal governo in carica.