Carnevale Rio, carro cede sotto peso ballerini, nove feriti

Rio de Janeiro, 28 feb. (askanews) - In Brasile nove persone sono rimaste ferite durante la quarta parata di samba del Carnevale di Rio quando la piattaforma di un carro è crollata sotto il peso dei ballerini. L'incidente è accaduto verso le tre di notte durante la parata degli Unidos da Tijuca al Sambodromo di Rio, dopo che domenica sera un tir che trainava un carro allegorico è piombato sulla folla ferendo venti persone. Le autorità sanitarie cittadine hanno detto che due dei nove feriti sono gravi. Dopo la caduta del carro c'è stato un momento di grande confusione, con l'arrivo delle ambulanze per portare via i feriti e l'intervento della polizia per allontanare decine di fotografi. "Ero sulla piattaforma del carro, quando ho visto al parte destra cedere" ha detto, in lacrime, la danzatrice Raissa Ribeiro.

L'incidente precedente, nella prima serata del campionato tra le migliori scuole di samba, è accaduto domenica sera, quando il coloratissimo carro che chiudeva la parata della scuola Paraiso do Tuiuti ha sterzato sulla pista, spingendo gli spettatori contro una staccionata. Otto di loro, tra cui alcuni giornalisti, sono finiti in ospedale, e tre sono ancora gravi. Le parate delle scuole di samba e le feste di strada note come "blocos", durante le quali centinaia di migliaia di persone bevono e danzano per strada, rappresentano un grosso incentivo al turismo: richiamano un milione di persone e portano nelle casse della città un miliardo di dollari.

(fonte Afp)