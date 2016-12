Colonia, 29 dic. (askanews) - Con gli occhi puntati addosso, le autorità della città di Colonia si preparano alla notte di San Silvestro, con l'obiettivo di non ripetere l'infausta esperienza del Capodanno scorso: sono in totale 1.500 gli uomini schierati per garantire la sicurezza. Di questi 600 provengono dalle file della polizia della citta, mentre la polizia federale sarà presente con 300 uomini a Colonia e altri 800 nelle stazioni di tutto il Nordreno Vestfalia e con alcune unità di pronto intervento. 300 agenti con giubbotti luminosi cammineranno tra la folla in squadre da tre. Tutte le piazze saranno illuminate meglio dello scorso anno e sorvegliate con videocamere. Alcuni agenti saranno armati. A tutti i partecipanti sarà vietato avere con sé zaini o borse e saranno vietati botti e fuochi pirotecnici.

Il presidente della polizia di Colonia, Juergen Mathies ha detto in un'intervista al Koelner Stadt-Anzeiger: "Prometto che tutti si sentiranno straordinariamente sicuri".

Nella notte di San Silvestro dello scorso anno centinaia di uomini, per lo più nordafricani, hanno approfittato della festa e delle tenebre per mettere a segno furti di ogni genere ma, soprattutto, innumerevoli aggressioni sessuali, nell'ordine di 1.200, anche a Stoccarda e Amburgo, oltre che a Colonia.