Capo Pentagono: attacco Pyongyang avrebbe risposta soverchiante

Roma, 3 feb. (askanews) - Un attacco nucleare della Corea del Nord provocherebbe un'"efficace e soverchiante" risposta. L'ha detto oggi il segretario alla Difesa Usa James Mattis per rassicurare gli alleati asiatici preoccupati dalla retorica isolazionista del nuovo presidente Donald Trump.

Mattis ha parlato nella capitale sudcoreana, Seoul, nel primo viaggio all'estero di un alto esponente dell'amministrazione Trump. Poi è arrivato a Tokyo, per un incontro con il primo ministro Shinzo Abe e con la ministra della difesa nipponica Tomomi Inada.

Trump, durante la campagna elettorale, è arrivato a ventilare il ritiro delle forze Usa nell'area - 28.500 uomini in Corea del Sud e 47mila in Giappone - se gli alleati regionali non aumenteranno il loro contributo alla difesa, anche eventualmente dotandosi dell'arma nucleare.

Pyongyang, ha accusato Mattis, continua a "lasciarsi andare a una retorica e un comportamento minacciosi", ha accusato il capo del Pentagono. "Ogni attacco agli Stati uniti o ai nostri alleati sarà sconfitto e ogni uso di armi nucleari incontrerà una risposta che sarebbe efficace e soverchiante", ha detto Mattis ai reporter al termine di una riunione con la controparte sudocoreana Han Min-koo. (Fonte Afp)