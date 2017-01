Canada, rapporto accusa: contro i nativi regime di apartheid

L'analisi è stata avviata per indagare su cinque suicidi

Roma, 15 gen. (askanews) - Un rapporto del Quebec relativo a una serie di suicidi nella comunità dei nativi americani ha definito il sistema delle riserve autoctone del Canada come un "regime di apartheid" al quale "è il caso di mettere fine".

Il rapporto, pubblicato ieri dall'ufficio del medico legale del Quebec, conclude che il suicidio di cinque persone, tra le quali quattro donne, avvenuto nel 2015 in una piccola comunità era "evitabile".

Sottolineando che il "malessere individuale delle cinque persone interessate" s'inscriveva nella "trama di fondo del malessere colettivo vissuto dall'insieme della comunità", il coroner Bendard Lefrançois ha scritto che "il problema maggiore di base" risiede nel regime di "apartheid" nel quale gli autuctoni dono precipitano "da 150 anni, se non più".

Ha inoltre attaccato: "La Legge sugli Indiani, che è una legge arcaica e desueta, stabilisce due tipi di cittadini: gli autoctoni e i non autoctoni". Gli autoctoni - ha proseguito - "sono sotto un regime a parte e sono accampati in riserve nelle quali non possono svilupparsi né emanciparsi. Il messaggio che viene loro continuamente inviato è: 'Voi siete differenti e incapaci'". E' quindi "tempo di mettere fine a questo regime d'apartheid".

(Fonte Afp)