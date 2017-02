Canada, la moschea di Quebec City riapre a 4 giorni dall'attacco

Ma la sala delle preghiere resterà chiusa per una o due settimane

Roma, 2 feb. (askanews) - A quattro giorni dalla sparatoria che ha fatto sei morti e otto feriti, riapre temporaneamente le sue porte la moschea di Quebec City, in Canada. I giornalisti hanno potuto avere accesso anche alla sala delle preghiere, dove Alexandre Bissonnette ha fatto irruzione domenica sera, facendo fuoco sui fedeli. La scena del crimine non è stata ancora ripulita e restano visibili macchie di sangue per terra e sui muti.

Intanto, prosegue la processione di fedeli e cittadini di ogni origine davanti alla moschea del quartiere residenziale di Sainte-Foy per depositare fiori in omaggio alle vittime e in solidarietà alla comunità musulmana.

L'apertura della moschea è comunque temporanea. Mohamed Yangui, il presidente della moschea, ha dichiarato che la sala delle preghiere resterà chiusa "per una o due settimane".

(fonte afp)