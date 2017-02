Business Europeo a Mosca: 100% Paesi Ue ha votato pro sanzioni

Mosca, 14 feb. (askanews) - "Io capisco che sia in atto una forte discussione sulle sanzioni, ma, se guardiamo all'Ue, tutti i Paesi membri sinora hanno votato "per" le sanzioni". Lo ha detto in un'intervista ad askanews Frank Schauff, Ceo dell'Associazione di business europeo Aeb. Il numero uno della più potente lobby di business straniero a Mosca, ha anche aggiunto: "la retorica e le discussioni sono una cosa, le votazioni e le azioni concrete sono un'altra e sinora il 100% dei voti dei Paesi dell'Unione Europea hanno sostenuto le sanzioni".

Schauff, con un passato da consigliere in politica estera per il partito socialdemocratico tedesco (SPD), e dal 2007 amministratore delegato della associazione che riunisce le più importanti compagnie straniere a Mosca, mette anche in guardia da altri facili entusiasmi. Alla domanda se esiste già un effetto Trump nei rapporti con la Russia, ha messo in evidenza un aspetto pericoloso che sta prendendo forma. "Io non sono precisamente un americano, e per me è difficile rispondere poichè le mie attese da Trump non erano così alte" ha detto. "In campagna elettorale Trump ha detto che vuole migliorare i rapporti con Mosca e noi ovviamente saluteremo al meglio la cosa, se accadrà. Ma se io interpreto giustamente quanto sta accadendo negli Usa, e se parliamo di sanzioni, Trump da una parte ha detto in campagna elettorale che voleva togliere le sanzioni, ma all'interno del Congresso c'è un gruppo di repubblicani e democratici che vogliono promuovere le sanzioni, da ordine presidenziale a legge. E questo è pericoloso, perchè in questo caso le sanzioni rimarrebbero per diversi anni. E sarà difficile cancellarle".

Il leader democratico al Senato Usa Chuck Schumer ha annunciato in precedenza che lui e un gruppo di senatori adotteranno misure per impedire a Trump di indebolire le sanzioni.