Brexit, si dimette ambasciatore britannico presso Ue

Bruxelles, 3 gen. (askanews) - Sir Ivan Rogers, ambasciatore britannico presso l'Unione europea, si è dimesso. Lo scrive la Bbc, precisando che il Foreign Office non ha rilasciato commenti sulle motivazioni delle dimissioni. Rogers, in carica del 2013, avrebbe dovuto lasciare Bruxelles alla scadenza del suo mandato a novembre prossimo. Avrebbe dovuto giocare un ruolo di primo piano nel negoziati sulla Brexit, che la premier Theresa May ha promesso di avviare entro fine marzo. Il deputato laburista Hilary Benn, ha capo della commissione sulla Brexit, ha detto che le dimissioni di Sir Ivan arrivano in un momento "cruciale" e che il governo deve "sbrigarsi" per trovare un sostituto.

(segue)