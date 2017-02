Brexit, primo voto parlamentare su via libera a divorzio da Ue

Londra, 1 feb. (askanews) - I parlamentari britannici oggi di preparano a votare per la prima volta sulla questione Brexit, con una votazione preliminare sul disegno di legge che autorizza il governo di Theresa May ad avviare il divorzio dall'Unione europea. Prima del voto, che è in programma alle 20 italiane di stasera, è in corso il dibattito sul testo che dà il via libera all'esecutivo per il ricorso all'articolo 50 del Trattato di Lisbona, il quale fa partire il conto alla rovescia di due anni per la Brexit.

Il partito laburista ha annunciato che, nonostante la possibile ribellione di molti suoi parlamentari, non bloccherà il disegno di legge che dovrebbe tranquillamente approdare alla seconda fase del dibattito la prossima settimana. May è sotto pressione per ottenere un via libera rapido, dato che ha promesso ai leader Ue di far partire la procedura formale di divorzio entro fine marzo. La premier ha detto a Westminster che domani pubblicherà il documento strategico del governo sulla Brexit domani, rendendolo disponibile all'esame dei Parlamento mentre procede l'iter del disegno di legge sull'articolo 50. "Rispecchierà i piani del governo per la Brexit" ha detto la portavoce di May.

Il governo ha cercato di escludere il parlamento, sostenendo di avere il potere di invocare l'articolo 50 senza consultarlo, ma la Corte suprema ha stabilito che i parlamentari devono esprimersi. La maggioranza del deputati ha fatto campagna contro al Brexit prima del referendum del 23 giugno, ma all'avvio del dibattito ieri in molti hanno detto di essere pronti ad accettare l'esito del voto popolare. Il testo potrebbe trovare intoppi alla Camera dei Lord, dove il partito conservatore di May non ha la maggioranza e dove i pari, non eletti, non temono i risultare sgraditi all'opinione pubblica.

Un nuovo sondaggio ha rivelato che i parlamentari favorevoli alla Brexit sono relativamente uniti nelle intenzioni, mentre chi era sull'altro fronte ha opinioni divergenti. Il 72% di chi ha optato per il Leave vuole controlli sull'immigrazione e non vuole contribuire al bilancio Ue per mantenere l'accesso al mercato unico, in linea con le posizioni di May. La premier ha detto che vuole porre fine alla libera circolazione delle persone con la Ue, una richiesta che è per sua stessa ammissione compatibile con la permanenza nel mercato unico.

"Coloro i quali hanno scelto il Remain sono molto più divisi sulle priorità, un fatto che li rende meno efficaci nella gestione del dibattito" ha detto Anand Menon, direttore del programma UK in a Changing Europe. La grande maggioranza dei cosiddetti Leavers (86%) ritiene anche che la gran Bretagna recupererà le perdite commerciali con la Ue attraverso altre intese, il 71% dei Remainers ritiene il contrario. Ieri Ken Clarke, forse l'unico deputato conservatore che voterà contro la Brexit, ha detto che i Leavers vivono in un "paese delle meraviglie" frutto di fantasia.

Composto di sole 143 parole l'"European Union Notification of Withdrawal Bill" è stato formulato attentamente, in modo da ostacolare emendamenti che ne stravolgano il contenuto o rinvii. Ma gli oppositori di May stanno ancora presentando decine di emendamenti in vista dei tre giorni di dibattito ai Comuni a partire dal lunedì. Il 20 febbraio il testo passa alla Camera dei Lord, dove il governo spera di ottenere il via libera entro il 7 marzo.

(fonte Afp)