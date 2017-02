Brexit, prima di fine negoziati no limiti accoglienza cittadini Ue

Roma, 28 feb. (askanews) - Non verrà decisa alcuna "data limite" oltre al quale cambieranno i diritti dei cittadini dell'Unione Europea che vorranno vivere in Gran Bretagna prima che venga concluso il negoziato sui diritti dei britannici a vivere in Europa. Fonti del governo britannico hanno spiegato così la posizione di Downing Street, che non intende prendere iniziative unilaterali sulla Brexit finchè non verranno garantiti i diritti di residenza dei britannici che hanno scelto di stabilirsi oltre la Manica.

La possibilità quindi che la cosiddetta "cut off date" per gli immigrati dalla Ue coincida con il giorno, attorno al 15 marzo, in cui il governo di Theresa May farà formalmente ricorso all'articolo 50 del trattato di Lisbona, appare estremamente remota. Downing Street infatti ha sottolineato ieri che la data in cui il libero movimento degli europei nel Regno unito verrà limitata sarà parte integrante del negoziato sulla Brexit con Bruxelles. La stessa posizione è stata espressa da Whitehall, sede del ministero degli Esteri.

La scorsa settimana erano circolate voci secondo cui la premier avrebbe annunciato la fine della libera circolazione delle persone dalla Ue in contemporanea con l'avvio del negoziato, atteso per metà marzo. Le voci erano scaturite da una riunione di governo di giovedì scorso, nel quale i ministri avevano esaminato il futuro dei cittadini Ue in Gran Bretagna e le future politiche d'immigrazione dalla Ue, spiega il Guardian. Durante la riunione i ministri avevano espresso posizioni contrastanti.

Il Sunday Times ha scritto che tra le possibilità in esame c'è quella di concedere un visto quinquennale ai cittadini Ue che lavorano in settori chiave, escludendoli però dai benefici previdenziali. Inoltre il governo potrebbe preparare una lista i settori con posti di lavoro disponibili per gli immigrati dalla Ue, come già fa per l'immigrazione non europea.

Ieri un portavoce di Downing Street ha detto che se il controllo dell'immigrazione è uno dei principali obiettivi della Brexit, questo entrerà in vigore solo al termine del periodo negoziale. Le stesse voci hanno provocato una ferma risposta di Bruxelles. "Finchè la Gran Bretagna è uno Stato membro, mantiene diritti e obblighi. La Commissione ritiene che sia desiderabile che al data in cui ciò cambierà sia la data in cui la Gran Bretagna lascia" ha detto un'autorevole fonte diplomatica. La posizione sarebbe stata concordata durante una riunione tecnica tra il capo negoziatore sulla Brexit della Ue Michel Barnier e i rappresentanti degli altri Stati membri.