Brexit, May vuole uscita da Ue "per gradi", no "salto nel vuoto"

Londra, 17 gen. (askanews) - Londra ritiene che un "processo per gradi di attuazione" della Brexit sia nell'interesse reciproco di Ue e Gran Bretagna. Lo ha detto la premier Theresa May, delineando per la prima volta obiettivi e percorso negoziale per l'uscita del Regno Unito dalla Ue in un discorso ufficiale. May ha detto di voler evitare "un dannoso salto nel vuoto" e di favorire un accordo per una transizione "per fasi" in modo da consentire l'"attuazione" di vari aspetti della Brexit. Inoltre, il periodo di transizione potrà variare in relazione ai vari aspetti.