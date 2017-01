Brexit, May: usciremo da mercato unico, ma vogliamo accordo con Ue

Londra, 17 gen. (askanews) - La Brexit implicherà l'uscita dal mercato unico europeo, ha detto la premier britannica Theresa May, che però vuole un accordo doganale con l'Ue, cosa che potrebbe implicare una membership "parziale" all'unione doganale. May, che ha illustrato da Lancaster House il suo piano per l'uscita dall'Unione europea, ha detto di volere "un qualche tipo di accordo doganale con l'Ue", ma "come questo prenderà forma concretamente sarà poi deciso". (con fonte afp)