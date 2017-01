Brexit, May: successo dell'Ue è interesse nazionale britannico

Roma, 17 gen. (askanews) - La premier britannica Theresa May ha detto che il successo dell'Europa è nell'interesse nazionale del Regno unito, non il suo "smantellamento". "Resta nettamente e fortemente nell'interesse nazionale britannico che la Ue abbia successo" ha detto May. "Il nostro voto per lasciare l'unione europea non è stato un no ai valori che condividiamo. La decisione di lasciare la Ue non rappresenta un desiderio di allontanarci da voi, amici e vicini" ha detto la premier in un discorso sulla Brexit.