Londra, 18 gen. (askanews) - La Corte suprema britannica si pronuncerà martedì prossimo sull'appello del governo contro la sentenza dell'Alta corte che ha sancito l'obbligo di consultare il Parlamento per attivare le procedure sulla Brexit. "La sentenza sul caso sarà annunciata alle 9,30 (le 10,30 italiane) martedì 24 gennaio", ha informato la Corte sul suo sito internet.

Gli 11 giudici della Corte hanno esaminato a inizio dicembre il ricorso contro una sentenza dell'Alta Corte di Londra in virtù della quale il governo non potrebbe attivare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona - che apre ufficialmente i negoziati per il divorzio dall'Unione europea - senza il via libera del Parlamento. (con fonte Afp)