Blocco decreto Trump: Qatar Airways riaccetta passeggeri 7 Paesi

Nel caso abbiano visto o green card in regola

Doha, 4 feb. (askanews) - La Qatar Airways ha annunciato, dopo un blocco di un giudice federale americano del decreto anti-immigrazione di Donald Trump, che tornerà a trasportare verso gli Stati Uniti i cittadini di sette Paesi interdetti negli ultimi giorni all'ingresso negli Stati Uniti.

Il sito della compagnia aerea ha annunciato che osserverà le nuove direttive, nel caso i passeggeri possiedano un visto in regola. "I cittadini dei sette Paesi (Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen), oltre che tutti i rifugiati in possesso di un visto in regola o di una residenza permanente (green card) saranno autorizzati a entrare negli Stati Uniti", ha indicato il comunicato.

Questa decisione è stata presa dopo il blocco, ieri, da parte di un giudice federale di Seattle del decreto del presidente americano che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana, oltre che a tutti i rifugiati. Numerosi cittadini di questi sette Paesi sono stati trattenuti negli ultimi giorni negli aeroporti americani al loro arrivo o è stato loro impedito di imbarcarsi in partenza da altri Paesi, con successive energiche proteste internazionali e la condanna di organizzazioni della difesa dei diritti umani.

Qatar Airways, che vola verso quindici città americane tra cui New York, Atlanta e Chicago, si era inizialmente adeguata all'interdizione.

(fonte AFP)