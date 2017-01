Istanbul, 25 gen. (askanews) - Dopo aver contribuito a far conoscere al mondo la tragedia quotidiana di Aleppo, la ragazzina blogger siriana, Bana al-Abed, ha scritto una lettera aperta al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, chiedendogli di aiutare i bambini siriani.

"Sono una dei bambini siriani che ha sofferto per la guerra in Siria", ha scritto la bimba di 7 anni, secondo quanto riportato dalla Bbc. Nella lettera racconta a Trump della sua scuola distrutta ad Aleppo e della morte di alcuni suoi compagni sotto i bombardamenti. "Adesso che sono in Turchia posso uscire e stare bene. Posso andare a scuola anche se non lo faccio ancora. Ecco perché la pace è importante per ognuno di noi, anche per lei". "Comunque milioni di bambini siriani non stanno come me a causa della guerra e soffrono in diverse areee della Siria".

Fra le oltre 300mila vittime, in sei anni, della guerra civile siriana vi sono almeno 15mila bambini. (fonte afp)